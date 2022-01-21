Бортпроводникам могут начать выдавать пластиковые наручники и нейлоновые ремни

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минтранс предлагает выдавать бортпроводникам специальные средства сдерживания дебоширов, в частности, пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. Соответствующий законопроект разработан министерством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"В качестве таких средств (сдерживания дебоширов — прим. ТАСС) предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями. Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен", - говорится в проекте постановления правительства РФ.

Отмечается, что бортпроводники должны держать нарушителя, в отношении которого применены средства сдерживания, под постоянным наблюдением, а также не размещать нарушителей на креслах, расположенных у прохода или выхода. После завершения полета члены экипажа и работники службы авиационной безопасности должны будут передать нарушителя сотрудникам правоохранительных органов.

Перед принятием проект постановления пройдет все необходимые в соответствии с законодательством процедуры, в том числе обсуждение с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертными организациями, причастными органами исполнительной власти, добавили в Минтрансе.