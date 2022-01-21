"Кавказ.РФ" совместно с РЭЦ поможет бизнесу округа выйти на международные рынки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Единый институт развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) окажет поддержку бизнесу округа в продвижении продукции на международные рынки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Кавказ.РФ" будет сотрудничать с Российским экспортным центром в продвижении продукции компаний Северного Кавказа на международные рынки. Соглашение подписали генеральный директор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина", - сообщили в пресс-службе.

В числе ключевых направлений сотрудничества определены поддержка экспортных поставок, аналитика и исследование зарубежных рынков, образовательные услуги, сертификация и лицензирование, а также кредитно-гарантийная поддержка проектов, в том числе на ранних стадиях.

Гендиректор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев отметил, что на Северном Кавказе есть производители, выпускающие товары, востребованные за рубежом. "В структуре экспорта лидирует продукция АПК, химической и обрабатывающей промышленности. Главная задача - максимально раскрыть экспортный потенциал макрорегиона, способствовать росту экспорта несырьевых неэнергетических товаров. <...> Усиливаем взаимодействие с Российским экспортным центром в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сможем предложить нашим инициаторам проектов, бизнесу округа в целом интересные решения, позволяющие выйти на международные рынки", - цитирует пресс-служба Тимижева.

О компании

В апреле 2021 сообщалось, что, согласно распоряжению правительства России по модернизации структуры институтов развития, были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК). В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении официального наименования "Российская Федерация" в название акционерного общества по развитию СКФО при переименовании АО "КСК" в АО "Кавказ.РФ".