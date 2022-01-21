Титов предложил механизм, который обяжет суды в РФ рассматривать прошения защиты о залоге

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил установить в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ четкую процедуру рассмотрения ходатайств о залоге, поступающих со стороны защиты обвиняемых, при выборе судом меры пресечения. Об этом он сообщил в пятницу ТАСС.

"Мы не раз подчеркивали важность темы залога в качестве меры пресечения по экономическим статьям. Однако, несмотря на разговоры, статистика применения залога в России продолжает оставаться единичной. УПК хоть и требует от суда излагать мотивы и основания, по которым невозможно избрать иную меру пресечения, кроме заключения под стражу (тот же залог, например), но на практике суд исполняет эту обязанность формально - просто констатирует невозможность", - сказал Титов.

По его мнению, причина во многом кроется в том, что существующий порядок внесения ходатайства о залоге "ставит защиту в прямую зависимость от следствия". Статья 106 УПК РФ "Залог" ссылается на порядок, установленный статьей 108 УПК РФ "Заключение под стражу", а сама статья 108 регламентирует исключительно порядок внесения ходатайств следователем и дознавателем. "В итоге сегодня если следователь не хочет выдвигать эту меру пресечения, то в суде вопрос залога даже не обсуждается", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Он видит решение проблемы во внесении изменений в статью 106 УПК. "В соответствии с ними следователь должен будет в течение трех дней с момента поступления ходатайства обвиняемого о применении залога внести это ходатайство в суд. При этом приложив к нему собственную позицию в отношении обоснованности приведенных защитой доводов. Суд, таким образом, при избрании меры пресечения будет вынужден аргументированно оценивать позицию обеих сторон", - отметил Титов.

Уполномоченный добавил, что планирует направить проект поправок в УПК на рассмотрение в Госдуму через депутата от Партии роста Оксану Дмитриеву.