"Россети" инвестируют 15,7 млрд рублей в сетевой комплекс Пермского края до 2024 года

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Группа "Россети" в 2022-2024 годах направит более 15,7 млрд рублей в развитие и модернизацию сетевого комплекса Пермского края. Об этом говорится в сообщении группы по итогам встречи генерального директора компании Андрея Рюмина с губернатором региона Дмитрием Махониным.

"Сегодня в Прикамье реализуются важные промышленные проекты, формируются особые экономические зоны, строятся индустриальные парки. В фокусе внимания социальная повестка: растут темпы жилищного строительства, вводятся новые медицинские, культурные и туристические объекты. Энергетическая инфраструктура традиционно служит основой для решения задач по развитию региона. Совокупно группа "Россети" инвестирует более 15,7 млрд рублей в сетевой комплекс края до 2024 года", - отметил Андрей Рюмин.

Планы развития сетевого комплекса

На встрече обсуждались основные направления развития сетевого комплекса региона, тарифное регулирование. Также рассмотрели тему консолидации ТСО, вопросы реализации регуляторного соглашения в сфере электроэнергетики, перспективы развития сетевого хозяйства Губахинского городского округа, где энергообъекты передали в управление дочерней компании "Россети Урал".

В частности, "Россети" к 2024 году проведут реконструкцию подстанций "Разгуляй", "Северная", "Технологическая", построят линию электропередачи "Данилиха - Берег" для обеспечения надежной энергетической связи правобережной и левобережной частей Перми. Наряду с этим, в Березниковско-Соликамском промышленном узле, где сосредоточены крупные предприятия - "Уралкалий", "Соликамскбумпром", "ЕвроХим - Усольский калийный комбинат" и "Соликамский магниевый завод" - компания ведет реконструкцию распределительных сетей и магистральных подстанций, а также планирует увеличить выдачу мощности Воткинской ГЭС, Яйвинской и Пермской ГРЭС, Пермской ТЭЦ-9. "Россети" также обеспечат энергоснабжение историко-культурного кластера, ядром которого станет "Завод Шпагина", создание которого приурочили к 300-летию Перми.

В компании напомнили, что с 2020 года между Пермским краем и компанией "Россети Урал" действует долгосрочное регуляторное соглашение в сфере электроэнергетики, которое определяет ключевые принципы взаимодействия на 10 лет. Компания взяла на себя обязательства по развитию инфраструктуры и инвестициям, а регион - по установлению долгосрочных тарифов и их индексации. "Для региона - это повышение надежности электроснабжения. Для сетевой компании - понятные правила игры на долгосрочную перспективу и снижение потерь электроэнергии. Это взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул Махонин. "Соглашение позволяет прозрачно формировать тарифы, вкладываться в развитие инфраструктуры и в конечном итоге способствуют повышению качества жизни людей", - добавил Махонин.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов России. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.