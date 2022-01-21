Google грозит штраф в 4 млн рублей за отказ удалить запрещенные в РФ данные

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Компанию Google вновь могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении Google LLC по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Судебное заседание назначено на 10:00 мск 17 февраля", - сказали в суде. Согласно данной статье, юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 4 млн рублей.

С начала 2021 года суд систематически штрафует Google за неудаление запрещенной в РФ информации. Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, за это время составлено 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения.

В декабре мировой суд в Москве назначил компании оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей, что стало прецедентом в российской судебной практике. Сумму оборотного штрафа по данной статье устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, при повторном нарушении - до 1/5 от выручки.