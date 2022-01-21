Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Aoyuan до уровня "ограниченного дефолта"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 января. /ТАСС/. Агентство Fitch Ratings понизило рейтинг дефолта эмитента для китайского девелопера China Aoyuan Group с уровня С - "близкий дефолт" - до уровня RD - "ограниченный дефолт". Как говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте агентства, снижение рейтинга связано с невыполнением обязательств по долларовым облигациям.

"19 января 2022 года компания объявила, что не будет выплачивать номинал и проценты по своим облигациям в долларах со сроком погашения в январе 2022 года, а также проценты по облигациям [с погашением] в 2023 и 2024 годах по истечении существующего 30-дневного льготного периода", - говорится в сообщении Fitch Ratings.

China Aoyuan Group - девелоперская компания из южнокитайской провинции Гуандун. Ее акции за год упали на Гонконгской фондовой бирже почти на 80%.

В декабре 2021 года Fitch Ratings понизило рейтинг дефолта эмитента для китайского девелопера Evergrande до уровня RD. Evergrande испытывает значительные финансовые трудности с долговыми обязательствами на сумму более $300 млрд. При этом в декабре прошлого года Народный банк КНР (ЦБ) заявлял, что проблемы данного девелопера - это "частный случай в сфере недвижимости" Китая.