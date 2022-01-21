Дума намерена проработать с ГП вопрос о приравнивании криптоактивов к имуществу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты совместно с Генпрокуратурой планируют продолжить совершенствование законодательства, касающегося криптовалют, в том числе в части их приравнивания к имуществу в рамках уголовного судопроизводства. Такое положение содержится в проекте постановления Госдумы, подготовленном комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

"Государственной думе совместно с Генеральной прокуратурой РФ продолжить работу по совершенствованию федерального законодательства в части <...> определения статуса онлайн-платформ, предоставляющих возможность анонимно покупать и продавать цифровую валюту, а также решения вопроса об отнесении виртуальных активов к имуществу для целей уголовного судопроизводства", - говорится в документе, размещенном в думской электронной базе в пятницу.

Проект постановления подготовлен комитетом по итогам состоявшегося в ноябре 2021 года правительственного часа с генпрокурором РФ Игорем Красновым, документ предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 25 января. Выступая на правчасе, Краснов предложил определить статус онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта, а также приравнять ее к имуществу для производства в рамках УК РФ. По его словам, Генпрокуратура уже подготовила соответствующий законопроект.

Предложения ЦБ

Банк России в своем докладе в четверг предложил внести несколько изменений в законодательство, в частности, ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т. ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.

Предлагается установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами (резидентами РФ), ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами, установить ответственность за нарушение данного запрета. Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.