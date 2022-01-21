Премьер Молдавии назвала требование "Газпрома" погасить долги недружественным

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Правительство Молдавии расценивает как недружественный жест письмо "Газпрома", в котором он предупредил о возможном прекращении поставок газа за неуплату по контракту. Об этом заявила в пятницу премьер-министр республики Наталья Гаврилица, комментируя решение парламента ввести режим ЧП в энергетике, чтобы погасить долг в $25 млн за поставки в январе.

"Газпром" - большая, серьезная компания, выплату этих $25 млн можно было отсрочить на 10 дней, на месяц. На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения. Мы воспринимаем это как недружественный жест. По крайней мере, это письмо, которое мы получили, очень четко гласило, что если платежи не будут осуществлены до 20-го числа, то 21-го, в 9 часов утра, поставки будут прекращены", - сказала Гаврилица в эфире телеканала "Журнал-ТВ".

Она не исключила повышения тарифов на газ в связи с тем, что его закупочная цена остается высокой, но заверила, что правительство выделит средства для компенсации гражданам. "У нас имеется несколько сценариев, и мы будем действовать в зависимости от того, насколько вырастет тариф. Мы сделаем все, чтобы граждане не ощутили новый рост тарифов", - отметила Гаврилица.

В четверг в Молдавии был введен режим ЧП сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о приостановке подачи газа с 21 января, если молдавская сторона не выполнит свои финансовые обязательства. К вечеру пресс-служба газораспределительной компании "Молдовагаз" сообщила о погашении задолженности за текущие поставки.

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан рассказал, что компания столкнулась с финансовыми трудностями в январе из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране. В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу кубометров, а в тарифе учитывается цена порядка уровне $430. В пятницу "Молдовагаз" запросил у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение увеличить на 45% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у "Газпрома". Как ожидается, тариф вырастет с 9 227 до 13 418 леев за тыс. кубометров (с $511 до $743). Новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика также просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства также выделило правительство республики.