В Удмуртии в 2021 году производство молока выросло на 6%

ТАСС, 21 января. Производство молока в Удмуртии за 2021 год выросло на 6%, до 859,1 тыс. тонн, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"Молочное скотоводство Удмуртии показало рост 6%, 49 тыс. тонн - на столько увеличились объемы производства молока по итогам 2021 года к уровню 2020 года. Сельхозорганизации и фермерские хозяйства республики надоили всего 859,1 тыс. тонн молока и обеспечили переработчиков качественным сырьем в объеме 785,9 тыс. тонн. Товарность молока-сырья достигла 91,5%", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что половину надоев молока формируют шесть сельских районов республики: Вавожский, Шарканский, Можгинский, Алнашский, Увинский и Балезинский. План на 2022 год - произвести в общественном секторе 902,1 тыс. тонн молока.

Ранее сообщалось, что региональные производители в 2025 году должны выйти на производство 1 млн тонн молока в год, позднее вице-премьер республики Ольга Абрамова сообщила, что этого показателя можно достичь уже в 2023 году.