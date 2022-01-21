Казахстан ратифицировал соглашение с Россией о строительстве завода минеральных удобрений

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией по реализации проекта строительства и эксплуатации завода для выпуска минеральных удобрений. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о реализации проекта "Строительство и эксплуатация завода по выпуску минеральных удобрений", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает создание необходимых инвестиционных и нормативно-правовых условий, обеспечивающих строительство и эксплуатацию в Жамбылской области Казахстана химического комплекса с полным производственным циклом от добычи фосфатного сырья до выпуска экспортно-ориентированной продукции - минеральных удобрений и попутных индустриальных продуктов. Проект реализуется российской компанией "Еврохим", которая является дочерним предприятием транснациональной компании EuroChem Group.

Как рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, проект реализуется в два этапа. На первом этапе введен в эксплуатацию горнорудный комплекс, на базе которого налажена добыча фосфоритов до 660 тыс. тонн в год, построен узел среднего дробления и тонкого помола. Второй этап предполагает строительство инновационного химического комплекса по производству минеральных удобрений и индустриальных продуктов мощностью не менее 1 млн тонн продукции в год.

Соглашение предусматривает освобождение инвесторов от корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость и налога на имущество и землю.