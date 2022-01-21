Производители РФ в ходе акции в режиме онлайн продали в Китае продукцию на 723 млн рублей

ПЕКИН, 21 января. /ТАСС/. Российские производители в ходе кампании по продвижению отечественных товаров в режиме онлайн продали в КНР на платформах компании Alibaba продукцию на сумму 60 млн юаней (723 млн рублей). Об этом корреспонденту ТАСС сообщило в пятницу Торговое представительство РФ в Китае.

"По итоговым подсчетам, объем продаж российских товаров на платформах Tmall и Hema за период с 10 по 20 января составил более 60 млн юаней (723 млн рублей - прим. ТАСС)", - проинформировало торгпредство. Согласно официальным подсчетам, онлайн-акция привлекла внимание более 200 тыс. зрителей.

Кульминацией стала трансляция с торговым представителем России в КНР Алексеем Дахновским, который 20 января выступил в роли соведущего. В финальной части китайским потребителям была представлена мука и мучные изделия, кондитерские товары, а также морепродукты. Складские запасы шоколада "Аленка" удалось продать всего за две минуты.

"В прошлом году Россия и Китай добились рекорда в двустороннем товарообороте - почти 950 млрд юаней. Он вырос почти на 27%, - обратился торгпред к китайской аудитории. - Россия поставляет в Китай природный газ для производства электроэнергии, благодаря этому во многих китайских домах сегодня тепло и светло. Это картон, в коробках из которого вы получаете купленные онлайн товары, и целлюлоза, из которой производятся нужные всем кухонные бумажные полотенца и туалетная бумага".

Как подчеркнул Дахновский, многие российские бренды уже стали узнаваемыми в КНР. Он также напомнил, что вскоре в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. "Президент РФ Владимир Путин тоже приедет на открытие Олимпиады. И мы с нетерпением ждем этих событий", - заявил торгпред.

Мероприятие было организовано Министерством коммерции КНР, Пилотной зоной регионального торгово-экономического сотрудничества Китай - ШОС, группой Alibaba и торгпредством России в Китае при поддержке посольства РФ и Российского культурного центра.