Пассажиропоток аэропорта Перми на 16,6% превысил показатели 2019 года

ПЕРМЬ, 21 января. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Пермь на 16,6% превысил показатели допандемийного 2019 года. Всего было обслужено 1,9 млн пассажиров, сообщается в пятницу на сайте аэропорта.

"По итогам 2021 года международный аэропорт Пермь обслужил 1 928 330 пассажиров. Годовой пассажиропоток превысил объем допандемийного 2019 года на 16,6%. Впервые в истории Пермской авиации достигнут столь высокий показатель по объемам авиаперевозок в течение одного года. Было выполнено 8 365 самолетовылетов, что на 6,5% больше 2019 года", - говорится в сообщении.

По зарубежным направлениям было обслужено 266 тыс. пассажиров, что на 15,9% меньше, чем в 2019 году. Около половины из международных рейсов вылетели в Анталью.

На внутренних линиях объем перевозок вырос на 24,2%, было перевезено более 1,65 млн пассажиров. "Самое популярное направление - традиционно Москва, но с падением показателя перевозок: 847 162 человека вместо 920 259 в 2019 году", - отмечается в сообщении.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. м. В настоящее время рассматривается вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы, чтобы можно было принимать суда любого класса.