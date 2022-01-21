Парламент Молдавии увеличил компенсации жителям из-за подорожания газа

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Парламент Молдавии увеличил компенсации на оплату услуг централизованного отопления в городах из-за роста цен на газ. Соответствующее постановление было принято на заседании в пятницу, сообщила пресс-служба законодательного органа.

"С января компенсация тарифа будет повышена с 67% до 80%. Так, максимальная сумма компенсации по счету за тепловую энергию увеличится с 450 до 815 леев в месяц (свыше $45 - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Кроме того, объем, на который распространяется компенсация, вырастет с 1 до 1,5 гигакалорий.

После двукратного подорожания газа в конце прошлого года правительство Молдавии также ввело компенсацию около 30% разницы в тарифе на газ. Однако эта мера поддержки распространяется на потребление в объеме 150 кубометров в месяц, расход выше этого жители оплачивают в полном объеме.

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) одобрило увеличение тарифа для домохозяйств с 4,2 до 11,08 лея ($0,6) за кубометр газа. Сегодня газораспределительная компания "Молдовагаз" вновь обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике с просьбой увеличить тариф до 15,59 лея ($0,8).

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики была утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. Уже в январе 2022 года стоимость газа для Молдавии подорожала примерно с $450 до $647 за тысячу кубометров. Подорожание вызвало критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с "Газпромом" более выгодный контракт.