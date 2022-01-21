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Магазины duty free на Хайнане планируют в 2022 году увеличить продажи до $15,8 млрд

По словам заместителя гендиректора компании-оператора магазинов беспошлинной торговли China Tourism Group Duty Free Corporation Ван Сюаня, в Хайкоу откроется новый международный торговый центр

ХАЙКОУ, 21 января. /ТАСС/. Магазины беспошлинной торговли китайской провинции Хайнань намереваются в текущем году продать товары на сумму более 100 млрд юаней ($15,8 млрд). Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на отчет о работе местного правительства.

В 2021 году на Хайнане открылись три новых магазина беспошлинной торговли, их общее число увеличилось до 10. В прошлом году хайнаньские магазины duty free заработали 60,2 млрд юаней (порядка $9,4 млрд), что на 84% больше по сравнению с 2020 годом.

По словам Ван Сюаня, заместителя гендиректора компании-оператора магазинов беспошлинной торговли China Tourism Group Duty Free Corporation, в текущем году в хайнаньском городе Хайкоу откроется новый международный торговый центр, который станет крупнейшим торговым комплексом duty free в мире.

В 2021 году Хайнань посетили более 81 млн туристов, что на четверть больше, чем в прошлом году. Общий доход от туризма в провинции увеличился почти на 60% по сравнению с предыдущим годом и составил около 138,4 млрд юаней (около $22 млрд).

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