Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении для прямых авиарейсов

НУР-СУЛТАН, 21 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с США, которое устанавливает правовую базу для выполнения прямых регулярных авиарейсов между двумя странами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушном сообщении", - говорится в сообщении.

Соглашение между властями Казахстана и США о воздушном сообщении заключено в Нур-Султане 30 декабря 2019 года. Документ предусматривает принципы "открытого неба". В этом случае стороны смогут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.

Планируется, что соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов, а также позволит укрепить торгово-экономическое и культурное сотрудничество между странами.