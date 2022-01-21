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Дума предложит кабмину отменить комиссию банков с коммунальных платежей пенсионеров

Проект постановления подготовлен комитетом по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года правительственного часа с генпрокурором РФ Игорем Красновым, документ предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 25 января

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительству РФ следует рассмотреть возможность освобождения пенсионеров от уплаты комиссии банкам при оплате коммунальных услуг. Такое положение содержится в проекте постановления Госдумы, подготовленном комитетом по безопасности и противодействию коррупции, документ размещен в думской электронной базе в пятницу.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> рассмотреть возможность оплаты коммунальных услуг, предоставляемых пенсионерам, без оплаты соответствующей комиссии банку", - отмечается в документе.

Проект постановления подготовлен комитетом по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года правительственного часа с генпрокурором РФ Игорем Красновым, документ предлагается рассмотреть на заседании Госдумы 25 января.

На данный момент на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, внесенный группой депутатов фракции "Единая Россия" во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в феврале 2020 года. Он прошел первое чтение и был рекомендован профильным комитетом Госдумы к принятию во втором, однако в итоге пока так и не был рассмотрен палатой.

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