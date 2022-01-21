На Украине полевые работы оказались под угрозой из-за нехватки минеральных удобрений

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Украины обеспечены минеральными удобрениями всего на 11% от необходимого объема, что ставит под угрозу проведение полевых работ. Об этом в пятницу сообщило Минагрополитики Украины.

"Весенне-полевые работы оказались под угрозой из-за нехватки минеральных удобрений", - отмечается в сообщении.

Ведомство распространило данные на 20 января, из которых следует, что несколько областей обеспечены удобрениями на 1-10%. Так, Одесская область обеспечена на 7%, Ровенская - на 6%, а Луганская - всего на 1%. В то же время у Запорожской области запасы удобрений составляют 57% от необходимого объема, в Хмельницкой - 26%, Житомирской - 22%, Донецкой - 21%, Кировоградской - 20%.

Отмечается, что нехватка удобрений чревата недополучением урожая и даже рядом специфических заболеваний растений, из-за чего сельское хозяйство может понести убытки.

В то же время пресс-служба Всеукраинского аграрного совета в пятницу заявила, что дефицита минеральных удобрений в стране нет. "Сниженные поставки отечественных производителей компенсируются импортными поставками, которые к началу текущего сезона выросли втрое по сравнению с прошлым. Так, по некоторым видам минеральных удобрений, в частности, аммиачной селитры и карбамиду, показатель импорта вырос до 50%", - говорится в сообщении.

Вместе с тем из-за удорожания удобрений, вызванного скачком цены на газ, прогнозируется снижение количества их внесения в почву.