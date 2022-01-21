Количество отелей и санаториев Крыма в программе туров с кешбэком превысило 200

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 января. /ТАСС/. Количество отелей и санаториев Крыма, участвующих в программе туристического кешбэка, увеличилось со 140 до 207 на пятом этапе, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минкурортов республики.

На первом этапе в программе принимали участие 79 крымских отелей. На втором - 85. К четвертому - более 140 средств размещения, в том числе порядка 20 санаториев.

"На пятом этапе программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом, выросло количество предложений для туристов, планирующих отдых в Крыму, в сравнении с прошлыми этапами программы. Так, свои предложения на сайте мирпутешествий.рф представили 207 крымских средств размещения, в том числе 37 санаториев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первые данные продаж туроператоров по акции с кешбэком показали высокий спрос на курорты юга России. По информации Ассоциации туроператоров России, третье место в общем рейтинге пятого этапа занимает отдых в Крыму и горнолыжные туры на курорты России (с долей в продажах туркомпаний от 6% до 14%).

"Мы фиксируем растущий устойчивый спрос на участие в программе туристического кешбэка как со стороны бизнеса, так и со стороны гостей и жителей Крыма. На сегодня число участников-средств размещения выросло в 2,6 раза в сравнении с первым этапом программы. И количество вовлеченных в программу отелей и санаториев будет только расти. Для Крыма участие в туристическом кешбэке крайне интересно, поскольку это позволяет активизировать сезон оздоровления", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.