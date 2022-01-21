Цены на автомобили в России в I квартале 2022 года могут вырасти на 10-15%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Цены на автомобили в России по итогам первого квартала 2022 года могут вырасти на 10-15%, говорится в исследовании маркетплейса "Банкавто" (цифровая платформа РГС банка по покупке и продаже автомобилей), копия имеется в распоряжении ТАСС.

По словам экспертов, цены на некоторые модели автомобилей с начала 2022 года выросли на 4-6%.

"Все это говорит о том, что дистрибьюторы будут и дальше таким образом стараться компенсировать те финансовые потери, которые получили при падении объемов продаж в 2021 году. Дилеры также едва ли умерят "аппетиты", как не будет решена и основная проблема на рынке (дефицит машин из-за нехватки полупроводников - прим. ТАСС). Поэтому в первом квартале мы, вероятнее всего, увидим рост цен на автомобили на 10-15%", - отметили в "Банкавто".

Рост цен за 2021 год

Эксперты проанализировали, как изменились средние цены на наиболее востребованные новые автомобили за 2021 год. Так, среди топ-20 моделей авторынка в РФ не нашлось ни одной, которая бы подорожала менее, чем на 13%.

На основе анализа данных Russian Automotive Market Research по итогам 2021 больше всех за год прибавил в цене Renault Sandero, в декабре 2021 года стоимость автомобиля составила 1,03 млн рублей (+27,1% в годовом выражении). На втором месте - Lada Largus, средняя цена на автомобиль в 2021 году увеличилась на 26,1%, до 960,1 тыс. руб. Третье место в рейтинге у Lada Niva Legend, которая закончила год с ценником 801,8 тысячи. (+23,4%)

В пятерку наиболее подорожавших машин вошли модели Renault Duster - 1,35 млн руб. (+21,5% к декабрю 2020 года) и седан Renault Logan, цена которого в декабре 2021 года составила 953,8 тысячи (+19,4% к декабрю 2020 года). На шестом месте автомобиль Kia K5, средняя цена которого в декабре 2021 года достигла 2,31 млн руб.(+19% к декабрю 2020 года)

В свою очередь два седана Lada - Vesta и Granta - подорожали примерно равными темпами на 18% за год. Между двумя моделями Lada в рейтинге расположился кроссовер Kia Sportage, цена в декабре составила 2,25 млн руб.(+18% в годовом выражении). Замыкает десятку наиболее подорожавших моделей Nissan Qashqai (2,06 млн., +17,4%).