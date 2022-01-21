Генсек ООН призвал соцсети изменить свою политику

ООН, 21 января. /ТАСС/. Компании, работающие в сфере социальных сетей, должны изменить свою бизнес-модель по извлечению прибыли из зависимости пользователей. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей по приоритетам работы на 2022 год.

По его словам, ряд компаний в мире в социальных сетях извлекают выгоду из алгоритмов, способствующих зависимости и обеспокоенности пользователей "за счет общественной безопасности".

"Нам нужны серьезные регулятивные рамки, чтобы изменить эту бизнес-модель", - отметил генсекретарь.

"В рамках реагирования на эти проблемы я предложил Мировое цифровое соглашение в рамках "Саммита будущего" в 2023 году, - сказал Гутерриш. - Соглашение поможет правительствам, частному сектору и гражданскому обществу договориться по ключевым принципам, укрепляющим глобальное сотрудничество в цифровой сфере".