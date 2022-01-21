Объем производства молока в Вологодской области превысил 590 тыс. тонн впервые за 28 лет

ВОЛОГДА, 21 января. /ТАСС/. Объем производства молока в Вологодской области в 2021 году превысил 590 тыс. тонн, что является лучшим показателем за последние 28 лет, сообщила в пятницу пресс-служба правительства области.

"На Вологодчине побит исторический максимум производства молока. Средняя продуктивность в сельхозорганизациях составила более 8 тыс. кг на одну фуражную корову, что выше среднего по России на 18%. Объем производства молока в хозяйствах всех категорий превысил 590 тыс. тонн, что является также лучшим результатом за последние 28 лет", - говорится в сообщении.

По словам начальника департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергея Поромонова, рост объемов производства молока связан с внедрением современных технологий содержания и кормления коров, ведением на высоком уровне селекционно-племенной работы со стадом, а также с принятием своевременных решений о мерах государственной поддержки со стороны правительства области. "В 2021 году на поддержку сельхозпроизводства направлено более 3,5 млрд рублей, в том числе 2,764 млрд рублей из областного бюджета и 764,6 млн рублей из федерального. Немногие субъекты России оказывают такую значительную поддержку за счет региональных средств", - привели в пресс-службе слова Поромонова.

На 2022 год перед аграриями региона стоит задача обеспечить продовольственную безопасность области, а также увеличить объемы производства за счет создания высокоэффективной кормовой базы, внедрения инновационных технологий содержания животных и более активного использования генетического потенциала молочного стада. В регионе реализуется 12 инвестиционных проектов по развитию молочного животноводства. К 2023 году планируется создать 4,4 тыс. скотомест для крупного рогатого скота.

В регионе производится в 1,5 раза больше сырого молока, чем потребляют жители области. Около половины производимого молока, молочной и другой сельхозпродукции поставляется в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и другие регионы России. Сельскохозяйственные предприятия включены в список из 96 системообразующих предприятий региона, чью работу нельзя останавливать на период ограничений в связи с пандемией коронавируса. В 2020 году в области произвели 586,3 тыс. тонн молока, что стало самым высоким показателем за 27 лет.