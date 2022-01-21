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Иран возобновил поставки газа в Турцию

Возникшие 19 января технические неполадки, из-за которых было решено приостановить поставки газа на 10 дней, устранены

ТЕГЕРАН, 21 января. /ТАСС/. Национальная газовая компания Ирана заявила о возобновлении поставок газа в Турцию. Об этом в пятницу сообщило информационное агентство Shana.

По его данным, возникшие 19 января технические неполадки, из-за которых было решено приостановить поставки газа на 10 дней, устранены. По версии иранской стороны, произошла утечка газа на турецкой станции.

Отмечается, что 17 января поставки газа из Ирана в Турцию сократились до трети от суточного контрактного объема.

Иран поставляет в Турцию в среднем 10 млрд куб. м газа в год по газопроводу Тенгиз - Анкара. Согласно последним данным, доля иранского газа в энергетическом балансе Турции в 2021 году составила порядка 16%.

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