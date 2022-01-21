На Ставрополье запустили мясоперерабатывающий комплекс за 550 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 21 января. /ТАСС/. Мясоперерабатывающий комплекс "Новоалександровский мясокомбинат" открылся на Ставрополье. Мощность переработки составляет 30 тонн мяса в смену, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора.

"В Новоалександровске состоялось торжественное открытие нового мясоперерабатывающего комплекса "Новоалександровского мясокомбината". <…> Строительство новой мощности завершилось в конце прошлого года. Стоимость инвестпроекта - более 550 млн рублей. Основным направлением деятельности комплекса является производство колбасных изделий и деликатесов, замороженных полуфабрикатов и мясных консервов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мощность переработки составляет 30 тонн мяса в смену. Предприятие работает с животноводческими хозяйствами Ставропольского края.

По данным пресс-службы, в структуру комплекса входит, в том числе, единый логистический центр. На производстве внедрена современная система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на всех этапах производственного процесса, а также хранения и реализации.

"Создание производства такого высокого уровня - новый шаг в укреплении продовольственной безопасности нашего региона и нашей страны. Каждая такая мощность - это увеличение доли ставропольской продукции на прилавках магазинов и рост экономического потенциала Ставрополья", - отметил губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

В 2021 году на Ставрополье реализовано 16 инвестиционных проектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. Семь предприятий созданы "с нуля", на девяти проведена модернизация производства. Инвестиционная емкость реализованных проектов составила 5,5 млрд рублей. В 2022 году планируется реализация 18 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций - более 3 млрд рублей.