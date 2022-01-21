Reuters: власти ФРГ ожидают, что уровень инфляции в 2022 году достигнет 3,3%

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Правительство Германии предполагает, что уровень инфляции в 2022 году составит 3,3% после резкого скачка до 3,1% в предыдущем году. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект годового экономического отчета.

По его информации, власти ФРГ по-прежнему прогнозируют, что базовая инфляция, за исключением роста цен на продукты питания и энергоносители, в 2022 году будет на уровне 2,5%. Ожидается, что кабмин ФРГ утвердит проект в среду.

Ранее Федеральное статистическое ведомство Германии сообщило, что инфляция в ФРГ в 2021 году составила 3,1%. Это стало максимальным показателем с 1993 года. Ключевая причина подобного явления заключается в росте цен на энергоресурсы и топливо, которое подорожало на 10,4%. Только в декабре прошлого года инфляция в стране выросла на 5,3 процентных пункта.