Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии в пятницу снизились на 2,18-3,36%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский рынок акций завершал неделю в красной зоне. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 2,18% - до 3439,99 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,36%, до 1401,88 пункта.

Доллар по состоянию на 20:20 мск вырос на 0,58%, - до 77,26 рубля, евро - на 0,97%, до 87,68 рубля.

Инвесторы по-прежнему продолжают чутко ждать сигналов на улучшение отношений России с западными странами или, по крайней мере, на продолжение диалога. "В Женеве сегодня состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ожидания от мероприятия были осторожными, учитывая обострившийся в последнее время тон заявлений обеих сторон, поэтому рынки восприняли как позитивный сигнал уже то, что конфронтационная риторика не усилилась и не выявилось новых разногласий", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

На будущей неделе эта история получит развитие, и то, какой характер будет носить новостная повестка, во многом и определит краткосрочный сентимент в отношении рублевых активов, добавляет эксперт.

Цены на нефть в пятницу незначительно корректировались, оставаясь в районе $86-87 за баррель Brent. "Котировки энергоносителя поддерживает локальная слабость доллара, а также консервативная политика стран ОПЕК+ в отношении темпов наращивания нефтедобычи", - поясняет Бахтин.

Корпоративный сектор

Характерной чертой торгов стало более четкое различие в динамике "голубых фишек", которые за исключением Сбербанка и ГМК растут, и менее ликвидных бумаг второго эшелона, которые в большинстве снижаются. "Это говорит прежде всего о ротации инвесторов в более пострадавшие в ходе распродаж имена. Инвесторы считают падение чрезмерным и рассчитывают на быстрое восстановление котировок", - считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои инвестиции" Станислав Клещев.

В лидерах роста пятницы оказались бумаги "Полюс" (+3,02%), En+ Group (+1,38%), ТМК (+1,08%), GDR TCS Group (+0,9%), X5 Retail Group (+0,68%). "Полюс" в пятницу повышался, пытаясь нагнать рост "Полиметалла" в предыдущие сессии и достижение котировками золота накануне многонедельного пика в $1847 за унцию. В конце недели цена на драгоценный металл, однако скорректировались к $1830. Расписки X5 Retail Group получили поддержку после публикации сильных операционных результатов за IV квартал 2021 года", - отмечает аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова.

Прогноз экспертов

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 24 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3370-3500 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 76-77,5 рубля.

Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи - 3365-3580 пунктов, по курсам доллара и евро - 76,1-76,9 рубля и 86,4-87,05 рубля соответственно.