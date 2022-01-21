Додон: попытки властей Молдавии свалить вину за кризис в энергетике на Россию абсурдны

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает абсурдными попытки властей республики свалить вину за энергетический кризис на Россию. Об этом он написал в пятницу в своем Telegram-канале, отметив, что руководство страны "не сумев договориться с российскими партнерами" и прислушаться к предложениям оппозиции, "расписались в своей полной беспомощности".

"В этих условиях молдавская власть возвращается к проверенными годами оправданиям. Когда из-за своего непрофессионализма и недальновидности правое правительство попадает в собственную ловушку и остается беспомощным перед серьезными вызовами, оно начинает срочно сваливать вину на геополитику - сразу "виноваты русские", которые "хотят поставить на колени независимое молдавское государство". Абсурдность этой аргументации очевидна и продиктована западной антироссийской повесткой и истерикой. Народ в это уже не поверит", - подчеркнул Додон. По его мнению, предстоящее увеличение более чем на 40% тарифа на газ еще сильнее раскрутит маховик неплатежей и долгов и практически уничтожит еще оставшуюся перерабатывающую промышленность страны.

"Уже понятно, что с российскими партнерами нынешняя власть ввиду своей некомпетентности не договорится, тем более что "западные партнеры по развитию", которые преследуют свои интересы, в этой ситуации просто не дадут им сесть за стол переговоров. В создавшихся условиях есть только два варианта: руководство страны должно либо покрыть за счет государства рост тарифов для населения и экономических агентов (мы предлагали реальный механизм, как это сделать), либо подать в отставку и дать возможность другим разрешить этот кризис", - отметил Додон.

Газпром обвиняют

В четверг в Молдавии был введен режим ЧП сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о приостановке подачи газа с 21 января, если молдавская сторона не выполнит свои финансовые обязательства по оплате текущих поставок. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица расценила действия российской компании как "недружественный жест". Однако уже к вечеру 20 января газораспределительная компания "Молдовагаз", столкнувшаяся с финансовыми трудностями в январе из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране, сообщила о погашении задолженности.

В январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за тысячу кубометров, а в тарифе учитывается цена порядка уровне $430. В пятницу "Молдовагаз" запросил у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение увеличить на 45% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у "Газпрома". Как ожидается, тариф вырастет с 9 227 до 13 418 леев за тыс. кубометров (с $511 до $743).

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика также просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства также выделило правительство республики.