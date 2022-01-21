Морской порт Петербурга направит $20 млн на обновление инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. АО "Морской порт Санкт-Петербург" направит $20 млн заемных средств на длительную программу модернизации инфраструктуры и техники. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Мы планируем использовать эти средства на реализацию программы развития, которая включает обновление техники, портовой инфраструктуры и цифровизацию", - рассказали агентству в управлении по связям с общественностью АО "Морской порт Санкт-Петербург".

Соответствующий контракт на предоставление необеспеченной кредитной линии сроком на пять лет с Райффайзенбанком предприятие заключило в пятницу.

В пресс-службе "Морского порта" отметили, что предстоящая программа модернизации будет делиться на несколько этапов, стоимость и перечень работ по каждому из которых будет озвучиваться ближе к датам их начала и завершения.

Грузооборот АО "Морской порт Санкт-Петербург" по итогам 2021 года превысил 8,2 млн тонн, что на 17% больше аналогичного показателя позапрошлого года. Из них 7,3 млн тонн грузов были отгружены на экспорт (+18% к 2020 году), 940 тыс. тонн - на импорт (+8% к 2020 году). Значительный рост показали черные металлы - рулоны, стальные заготовки и другая продукция российских металлургических предприятий, их объем вырос на 58%, до 3,9 млн тонн, сообщили в пресс-службе компании.

АО "Морской порт Санкт-Петербург" - крупнейший оператор по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Обслуживает суда водоизмещением до 40 тыс. тонн и осадкой до 11 м. В распоряжении предприятия 31 причал общей длиной до 5,3 км, открытые склады площадью 454 тыс. кв. м. и крытые на 39 тыс. кв. м.