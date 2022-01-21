Глава Минфина США спрогнозировала существенное замедление инфляции в стране в 2023 году

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Значительное снижение темпов инфляции в США ожидается в следующем году. Об этом заявила в пятницу американский министр финансов Джанет Йеллен, выступая на организованной Всемирным экономическим форумом виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня", посвященной актуальным проблемам современности.

Она подчеркнула, что снижение инфляции обеспечит запланированное повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, выполняющей функции центрального банка, но значительные риски будут сохраняться для экономики до тех пор, пока не прекратится пандемия нового коронавируса.

"Важно отметить, что профессиональные аналитики считают, что в следующем году инфляция существенно сократится", - подчеркнула министр, признав, что рост цен представляет собой "обоснованную политическую проблему". Она также назвала рынок труда США "исключительно сильным", а прогнозы роста американской экономики на 3,3% в 2022 году - "потрясающим экономическим и политическим достижением".

Ребрендинг экономического курса

По словам Йеллен, вашингтонская администрация стремится стимулировать долгосрочный экономический рост путем применения так называемой современной экономики, ориентированной на предложение, которая будет делать упор на государственные инвестиции в инфраструктуру и рабочую силу, а также стремиться к защите окружающей среды. "Наше экономическое восстановление будет сталкиваться со значительными рисками до тех пор, пока мы не перейдем к более решительным действиям по преодолению пандемии", - добавила глава американского Минфина.

По ее мнению, новая экономическая стратегия превосходит традиционное определение экономики предложения, отстаиваемое республиканцами, которые ставят во главу угла снижение налогов. "Наш новый подход гораздо более перспективен, чем старая экономика предложения, которая, по моему мнению, была неудачной стратегией по увеличению темпов экономического роста, - подчеркнула глава финансового ведомства. - Значительное снижение налогов на капитал не принесло обещанных результатов".

Долговое бремя

Как признала министр финансов, госдолг США достиг исторически высокого уровня по отношению к ВВП страны, но низкая процентная ставка делает долговую нагрузку "достаточно управляемой". Она считает, что экономические силы, которые поддерживали низкие процентные ставки в последние десятилетия, сохранятся и после окончания пандемии, помогая поддерживать долговое бремя США на приемлемом уровне. Налогово-бюджетная политика администрации, в которой дальнейшие планы расходов сочетаются с повышением налогов, "разработана для того, чтобы убедиться, что эти процентные выплаты остаются управляемыми, а долг по отношению к ВВП стабилизируется на управляемом уровне на долгосрочной основе", добавила Йеллен.

Высказывания министра финансов контрастируют с широко распространенным в США общественным мнением о том, что экономика находится на неверном пути, на фоне опасений, что высокая инфляция продолжит снижать покупательную способность домохозяйств. В то время как уровни экономического роста и занятости значительно восстановились после резкого падения в начале пандемии, инфляция достигла рекордных значений за почти 40 лет.

Принцип ориентированной на предложение экономики в США обычно связывают с именем 40-го президента, республиканца Рональда Рейгана (1981-1989), чья программа экономических реформ, вошедшая в историю под названием "рейганомика", стала самой амбициозной попыткой реформирования социально-экономической сферы со времен "нового курса" 32-го американского лидера Франклина Рузвельта (1933-1945). После короткого спада в 1981-1982 году начался экономический рост. Среди негативных последствий "рейганомики" - чрезвычайное увеличение государственного долга, бюджетного дефицита, дефицита внешней торговли и усилившаяся социальная дифференциация населения.