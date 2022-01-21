WSJ: Германия блокирует поставки оружия из Эстонии на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Ранее ряд европейских стран начали поставки на Украину современных вооружений на фоне обострения ситуации вокруг этой страны. США разрешили прибалтийским странам передать Киеву американские вооружения, в том числе противовоздушные и противотанковые ракетные комплексы. Однако Германия заявила, что поставлять вооружения Украине не будет.

Как уточняет The Wall Street Journal, в Берлине настаивают, что передача ранее полученных от Германии вооружений третьим странам возможна только после получения специального разрешения, которое в этом случае пока не было предоставлено. Западная пресса ранее уже высказывала сомнения в готовности Берлина полностью поддержать союзников по НАТО в противостоянии с Россией.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.