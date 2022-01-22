Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против нескольких компаний РФ, подписав в пятницу соответствующий указ.

Согласно документу, опубликованном на сайте президента, в санкционном списке в том числе "Ленпромтранспроект", "Геоземстрой", акционерное общество "Страховая бизнес группа".

Санкции портив физлиц

Зеленский также ввел в действие санкции в отношении полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки и дизайнера Артемия Лебедева.

Меры введены сроком на пять лет и предусматривают, в частности, блокировку активов и остановку финансовых операций.

СНБО ввел санкции 30 декабря. Сообщалось, что ограничительные меры касаются шести физических и 24 юридических лиц, причастных к сооружению Крымского моста, 18 физлиц, причастных к вынесению судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины. Также в санкционный список попали 52 физических лица, в том числе те, которые, "занимая руководящие должности в структуре оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, наносят существенный ущерб национальным интересам Украины и безопасности украинского народа".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.