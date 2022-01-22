Зеленский ввел санкции против австрийских архитекторов за строительство театра в Крыму

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и его сотрудников, принимающих участие в строительстве оперного театра в Севастополе.

Соответствующие указы опубликованы в пятницу на сайте офиса украинского президента. В санкционные списки попали шесть сотрудников бюро, включая его руководителя Вольфа Прикса. Санкции вводятся сроком на пять лет и предусматривают, в частности, блокировку активов, отказ в предоставлении и отмену виз, запрет въезда на территорию Украины.

Санкции против бюро как юридического лица также введены на пять лет. Они включают блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку лицензий, а также предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

В 2020 году украинская прокуратура открыла уголовное дело против сотрудников архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Киев также призвал иностранных и украинских предпринимателей отказаться от проектов с этим бюро. Его руководитель Прикс отверг санкции Украины и отметил, что культура не упоминается в санкциях ЕС, поэтому культурные объекты в Крыму под них не подпадают.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.