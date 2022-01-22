В Хабаровском крае внедрят цифровые платформы МСП в пилотном режиме

ТАСС, 22 января. Хабаровский край стал пилотной площадкой для внедрения платформы для малых и средних предприятий (МСП), которая в пилотном режиме запускается в феврале 2022 года. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

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"Хабаровский край стал пилотной площадкой по внедрению первой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. С ее помощью можно будет в один клик отправить заявку во все банки, получить субсидию или зарегистрировать предприятие, выбрать оптимальный режим налогообложения, услуги по обучению, получить электронную цифровую подпись, ознакомиться с последними изменениями в законодательстве", - говорится в сообщении.

Воспользоваться возможностями сервиса смогут также самозанятые и те, кто планирует начать собственное дело. Тестовый запуск цифровой платформы МСП запланирован на 1 февраля.

В конце декабря 2021 года пресс-служба правительства РФ сообщала, что в эксперименте примут участие Минцифры, Минэкономразвития, ЦБ, ФНС и Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ). Другие федеральные министерства и ведомства, институты развития, банки и страховые организации смогут добровольно присоединиться к нему. В рамках эксперимента сервисы для малого и среднего бизнеса объединят в новой экосистеме на базе цифровой платформы, разработанной Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП.

Всего к 2024 году на цифровой платформе планируется реализовать более 20 различных сервисов, верифицированных бизнесом. Ожидается, что работа экосистемы позволит решить проблемы, с которыми часто сталкиваются предприниматели.