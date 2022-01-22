Эксперты составили рейтинг необычных вакансий в России в январе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сигналист, пружинщик и рефлексотерапевт вошли в список необычных вакансий января. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис проанализировал 250 тыс. вакансий в январе текущего года и составил список самых необычных из них.

Так, на завод в Екатеринбурге требуется пружинщик. Специалист будет выполнять навивку пружин малых и больших размеров, а также применять в работе токарный станок. А в медицинский центр в Краснодаре ищут врача-рефлексотерапевта, который проводит немедикаментозные методы лечения. Среди обязанностей будущего сотрудника: осмотр пациентов, сбор анамнеза заболеваний, назначение лечения методами рефлексотерапии.

Кроме того, на Приволжскую железную дорогу ищут сигналиста, рабочее место которого будет находиться в Волгограде. В обязанности сотрудника входит установка переносных сигналов и сигнальных знаков, обеспечение их сохранности, создание безопасной ситуации при ограждении мест проведения путевых работ и своевременная подача звуковых и видимых сигналов. Также в список необычных вакансий вошел аккумуляторщик. Его ищет московский хладокомбинат. Такому специалисту необходимо будет обслуживать кислотные аккумуляторные батареи: выполнять заливку, замерять плотность и температуру.

Помимо этого, в список необычных вакансий вошел антенщик-мачтовик. В обязанности будущего сотрудника входит установка металлоконструкций, монтаж и эксплуатация антенно-фидерных устройств, проведение проверки антенно-мачтовых сооружений, а также осуществление аварийно-восстановительных работ. А бухгалтер-калькулятор требуется в образовательное учреждение в Новосибирске. Специалисту предстоит вести калькуляцию для питания учеников в школьной столовой.

Также список необычных вакансий пополнил этикеровщик, его ищут в Санкт-Петербурге. Такой работник будет этикеровать готовую продукцию на специализированных станках. Требования к вакансии стандартные: аккуратность, пунктуальность, технический склад ума.