Эксперты сообщили, что в РФ 26% операторов фитнес-услуг завершили 2021 год с прибылью

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Почти 35% российских операторов фитнес-услуг завершили 2021 год без убытков, в том числе 26% получили прибыль. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), приводя данные мониторинга более 400 игроков рынка.

"В 2021 году на работу фитнес-индустрии продолжали оказывать влияние пандемийные ограничения. Только 35% игроков из общего числа вышли в "ноль" или "плюс", в том числе лишь 26% от общего числа получили прибыль. А число клиентов выросло менее чем у 25% клубов. Конечно, мы надеемся, что в 2022 году ситуация стабилизируется, в частности благодаря налоговому вычету на занятия спортом, посетителей в клубах станет больше", - отметила президент АОФИ Ольга Киселева, слова которой привела пресс-служба.

Согласно данным ассоциации, около 65% операторов фитнес-услуг по итогам 2021 года остались в убытке. Около 40% закрыли год с убытками свыше 15% по сравнению с допандемийным 2019 годом, а еще 26% получили убытки в объеме 5-10%.

Выручка от продажи клубных карт и дополнительных услуг снизилась в 2021 году у 58% игроков отрасли, причем у трети - более чем на 15%. Свыше 40,5% игроков эту выручку увеличили. Доля тех, у кого этот показатель вырос более чем на 15%, составила 11,6%, добавили в пресс-службе.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии зарегистрирована в 2018 году. В настоящее время в нее входят свыше 1 450 участников рынка. У организации 57 регионов присутствия и 31 представительство.