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Россияне рассказали, на что чаще всего обращают внимание при выборе кредита

По данным Райффайзенбанка, опрошенные чаще всего смотрят на ежемесячный платеж и ставку по займу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россияне при выборе кредита чаще всего обращают внимание на ежемесячный платеж и ставку по займу. Реже всего смотрят на возможность кредитных каникул, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (есть в распоряжении ТАСС).

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Как выяснил банк, сумма, которую предстоит платить по займу каждый месяц, важна для 42% россиян. На годовую ставку больше смотрят 34%. А размер финансовой защиты критичен лишь для 13% опрошенных.

Также среди других факторов, на которые обращают внимания потенциальные заемщики, - возможность получить кредитные каникулы (6%), наличие дебетовой карты того банка, который предоставляет кредит (3%), возможность перевода получаемой суммы на счет в другой банк без комиссии (1%) и возможность получить кредитную карту в подарок (1%), показал опрос.

Райффайзенбанк провел опрос среди более чем 1,2 тыс. человек в возрасте от 25 до 55 лет с доходом выше 50 тыс. рублей в месяц, проживающих в Москве и городах с населением более 1 млн человек.

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