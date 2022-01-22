Дуров прокомментировал предложение ЦБ о запрете в России криптовалют

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что запрет Центрального банка РФ (ЦБ РФ) на выпуск, майнинг и обращение криптовалют повлечет за собой отток из страны IT-специалистов, а также уничтожение некоторых отраслей высокотехнологичной экономики. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

"Ни одна развитая страна не запрещает криптовалюты. Причина: такой запрет неизбежно затормозит развитие блокчейн-технологий в целом. Эти технологии повышают эффективность и безопасность многих видов человеческой деятельности - от финансов до искусства", - написал Дуров.

Он также отметил, что некоторые страны СНГ принимают прогрессивные законы в сфере блокчейна. Павел Дуров написал о том, что Россия является одной из лидирующих стран по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. По его мнению, вдумчивое регулирование позволит стране сбалансировать распределение сил в международной финансовой системе.

"Стремление регулировать хождение криптовалют естественно со стороны любого финансового органа. Рекомендуя наложить тотальный запрет на криптовалюты, ЦБ РФ предлагает выплеснуть с водой и ребенка. Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере", - отметил Дуров.

Предложения ЦБ

Банк России в своем докладе в четверг предложил внести ряд изменений в законодательство, в частности, ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т. ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение этого запрета.

Предлагается установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами (резидентами РФ), ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами, установить ответственность за нарушение данного запрета. Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.