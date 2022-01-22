El Pais: у ЕС есть план, чтобы смягчить ущерб для своей экономики при санкциях против РФ

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Евросоюз подготовил план, чтобы смягчить ущерб для европейской экономики от возможных санкций, которые сообщество может ввести в отношении России в случае агрессии против Украины. Об этом сообщила в субботу испанская газета El Pais со ссылкой на европейские дипломатические источники.

По ее информации, санкции ЕС могут быть задействованы практически незамедлительно и в координации с Лондоном и Вашингтоном. Отмечается, что меры варьируются от приостановки любого вида экономического сотрудничества с Москвой до резкого сокращения торговых отношений, включая импорт российского газа и нефти. Кроме того, как пишет газета, возможный "удар [в случае введения санкций] настолько масштабен", что Брюссель подготовил план для "смягчения ущерба, который также неизбежно понесет европейская экономика".

Инициатива будет обсуждаться в понедельник на закрытой встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Брюсселе под руководством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. В ней также может принять участие по видеоконференции госсекретарь США Энтони Блинкен. El Pais уточняет со ссылкой на европейского дипломата, что цель данной встречи "состоит не в том, чтобы принять какие-то конкретные санкции, а в том, чтобы установить сценарии и реакции, которые может вызвать каждая из них". Кроме того, источники издания исключают обнародования возможных мер.

При этом отмечается, что подготовленные инициативы не являются препятствием для поддержания открытыми пути для переговоров с Москвой. "Наш план подготовлен, но в идеале было бы не применять его", - отметил дипломатический источник.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.