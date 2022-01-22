{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минфин рассчитывает, что законопроект о корректировке демпфера примут в текущую сессию

Как сообщили в ведомстве, конкретные параметры поправок топливного демпфера находятся на стадии обсуждения
© Владимир Смирнов/ТАСC

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ рассчитывает, что законопроект о корректировками топливного демпфера будет принят в весеннюю парламентскую сессию. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

На эту тему

"В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера", - сказал собеседник агентства.

Конкретные параметры поправок топливного демпфера находятся на стадии обсуждения, индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года, сообщил Сазанов.

"Дата: это скорее всего будет 1 июля, а конкретные параметры мы обсуждаем с Минэнерго", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько будет индексирована условная цена топлива в формуле топливного демпфера и когда это будет сделано.

Теги
Россия
Санкции в отношении России
El Pais: у ЕС есть план, чтобы смягчить ущерб для своей экономики при санкциях против РФ
По данным издания, санкции ЕС могут быть задействованы практически незамедлительно и в координации с Лондоном и Вашингтоном
Читать полностью