Минфин рассчитывает, что законопроект о корректировке демпфера примут в текущую сессию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Министерство финансов РФ рассчитывает, что законопроект о корректировками топливного демпфера будет принят в весеннюю парламентскую сессию. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

"В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера", - сказал собеседник агентства.

Конкретные параметры поправок топливного демпфера находятся на стадии обсуждения, индексация условной цены топлива планируется с 1 июля 2022 года, сообщил Сазанов.

"Дата: это скорее всего будет 1 июля, а конкретные параметры мы обсуждаем с Минэнерго", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько будет индексирована условная цена топлива в формуле топливного демпфера и когда это будет сделано.