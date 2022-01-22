Гостиничный бизнес РФ вновь попросил отказаться от госрегулирования цен в дни форумов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Представители российского гостиничного бизнеса направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой пересмотреть целесообразность законопроекта о госрегулировании цен во время проведения в стране крупных международных форумов. Об этом говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Подписи под документом поставили 29 человек, среди которых общественный уполномоченный в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, представители Торгово-промышленной палаты России, РСПП, различных ассоциаций, а также российских подразделений международных гостиничных сетей Accor, IHG, Radission Hotel Group, Marriott.

"Предлагаемая ФАС законодательная инициатива противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития. На рынке гостиничных услуг применяется динамическое ценообразование, результат которого зависит от соотношения (и характера) спроса и предложения", - отмечается в письме.

Авторы обращения считают, что реализация законопроекта "приведет к падению их доходов и, соответственно, налоговых платежей в бюджетную систему РФ и скажется на исполнении национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". По их мнению, законопроект входит в противоречие с указом президента РФ "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", федеральному закону № 135-ФЗ "О защите конкуренции", а именно "вводит на государственном уровне дискриминационные условия для отдельных представителей гостиничной отрасли".

Инициатива ФАС

Ранее ФАС подготовил проект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности. Он позволит ограничивать рост цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий. Позднее представители турбизнеса и отельеры обратились к Мишустину с предложением не вводить регулирование цен на услуги отелей во время таких событий.

После этого в ФАС заявляли, что предлагаемые меры по недопущению резкого роста цен на гостиничные услуги будут носить краткосрочный характер - только в дни проведения крупных событий. Также они затронут небольшой сегмент рынка гостиничных услуг, а именно только гостиницы, расположенные в местах проведения указанных мероприятий. При этом гостиницам будет предложен широкий диапазон цен в рамках установленных предельных значений, отмечается в письме. Также пояснялось, что речь идет всего о трех мероприятиях - форумах, проводимых в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи.