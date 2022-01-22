Дагестанский завод намерен в 2022 году провести наземные испытания собственного вертолета

МАХАЧКАЛА, 22 января. /ТАСС/. "Кизлярский электромеханический завод" (ОАО "Концерн КЭМЗ") в Дагестане, выпускающий продукцию оборонного назначения, планирует в 2022 году провести наземные испытания разработанного на предприятии многоцелевого вертолета АП-55, в настоящее время идет работа над основными узлами машины, сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

"Мы сейчас занимаемся изготовлением редуктора, лопастей и соосной несущей системы - это основные узлы вертолета. Идут работы, я думаю, что в этом году мы сможем поставить его (вертолет - прим. ТАСС) на наземные испытания", - сказал Ахматов, добавив, что макет вертолета был представлен на МАКС-2021.

Также, по его словам, в настоящее время на предприятии продолжается работа по изготовлению трех легкомоторных самолетов МАИ-411, разработанных "Концерном КЭМЗ" совместно с КБ Московского авиационного института (МАИ). "Фактически сформировано собственное композитное производство для изготовления оснастки, начали работу над фюзеляжами самолетов", - добавил собеседник агентства.

По информации "Концерна КЭМЗ", многоцелевой пятиместный вертолет АП-55 создается для использования в гражданской авиации России и для экспорта. Вертолет выполнен в классе легких однодвигательных аппаратов с полезной нагрузкой до 600 кг. Он может использоваться для пассажирских и грузовых перевозок, патрульных и поисковых операций МЧС и правоохранительных органов, обучения, а также коммерческого использования в туристическом бизнесе.

"Концерн КЭМЗ" основан в 1962 году, занимается разработкой и производством авиационной техники в основном для авиационной холдинговой компании "Сухой" и российской самолетостроительной корпорации "МиГ". Наряду с продукцией оборонного назначения поставляет продукцию для "Камаза", а также выпускает гражданскую продукцию и товары народного потребления. В настоящее время завод выпускает около 500 наименований различных изделий. В состав концерна входят более 10 филиалов и дочерних предприятий. В 2008 году концерн был включен в состав ГК "Ростехнологии".