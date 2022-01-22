В Москве создали фонд для развития новых транспортных технологий

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Группа "Роснано" и департамент транспорта Москвы создали фонд для внедрения в столице новых технологий, в том числе экологически чистого топлива и зарядных станций для электротранспорта. Об этом сообщает в субботу пресс-служба "Роснано".

По словам председателя правления управляющей компании "Роснано" Сергея Куликова, развитие инфраструктуры и комфортной городской среды, снижение углеродного следа - ключевые задачи в рамках стратегии развития организации: а совместная работа с дептрансом Москвы только ускорит разработку и внедрение инновационных продуктов.

"Наукоемкие инвестиции в высокотехнологичные решения стали прикладными - в перспективе каждый житель города сможет увидеть результат. Москва, будучи одним из наиболее быстрорастущих рынков и требовательных заказчиков, всегда являлась примером гармоничного развития городской агломерации. Столичный "Знак качества" позволит выводить продукты на несколько рынков одновременно, масштабируя присутствие в других регионах России и реализуя экспортный потенциал", - сказал Куликов.

Фонд развития московского транспорта обеспечит доступность современных технологий и решений для жителей столицы. При поддержке транспортного комплекса Москвы группа "Роснано" будет развивать транспортные решения на экологически чистом топливе, интеллектуальные системы и зарядную инфраструктуру для электротранспорта. При этом Роснано планирует поддерживать фонд, привлекая в 2022 году новых партнеров.

"Новый фонд - это продолжение работы проекта "Транспортные инновации Москвы". Наиболее перспективные команды смогут получить экспертную поддержку и финансирование для максимально быстрого роста. Задача мэра Москвы - развитие города за счет внедрения новых современных технологий и сервисов. Уверен, наш совместный фонд может стать ведущим центром инвестиций в новые технологии не только в транспорте, но и в рамках умного города", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы "Роснано" работают 138 предприятий и научно-исследовательских центров в 37 регионах России.