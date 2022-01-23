Сербия покупает у России два пожарных вертолета Ка-32

БЕЛГРАД, 23 января. /ТАСС/. Сербия покупает у России два вертолета Ка-32 для защиты своей территории от пожаров. Об этом сербский лидер Александар Вучич заявил в субботу в эфире канала Pink.

"Покупаем два русских "Камова", которые могут нести по 5 тонн воды. Это убедительно лучшие вертолеты для тушения пожаров в мире", - заявил Вучич.

Ранее сербский лидер сообщил, что Сербия намерена закупить в 2022-2023 годах 30 вертолетов: десять H-145 (производства компании Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 подержанных Ми-35 у одной из стран ЕС.

С 2018 года по февраль 2020 года Россия в качестве военно-технической помощи передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три транспортных вертолета Ми-17В-5, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.