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В работе TikTok произошел сбой

О неполадках в работе приложения сообщили 52% пользователей

ТАСС, 23 января. Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в субботу в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 52% сообщивших о сбоях американских пользователей отмечают неполадки в работе приложения, еще 26% испытывают проблемы при подключении к серверу, а 22% отмечают неполадки в работе сайта.

Китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, была запущена в середине 2018 года.

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