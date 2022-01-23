В работе TikTok произошел сбой

ТАСС, 23 января. Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в субботу в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По его данным, 52% сообщивших о сбоях американских пользователей отмечают неполадки в работе приложения, еще 26% испытывают проблемы при подключении к серверу, а 22% отмечают неполадки в работе сайта.

Китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, была запущена в середине 2018 года.