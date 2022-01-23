Россияне в 2021 году стали активнее ходить в магазины

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россияне в прошлом году, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, увеличили число покупок в офлайн-магазинах на 49% по сравнению с 2020 годом, сообщается в исследовании банка "Русский стандарт", его эквайринговая сеть входит в пятерку по величине в стране.

"Минувший год показал заметный рост активности россиян в повседневных покупках - по сравнению с первым годом пандемии, увеличились как сумма, так и их количество. При этом, на фоне снижения статистики в e-commerce, покупки в традиционных магазинах показали высокую динамику роста относительно 2020 года. Так, по данным банка "Русский стандарт", в офлайне общее количество покупок в 2021 году выросло на 49%, а сумма - на 51% по сравнению с годом ранее", - отмечается в исследовании (есть в распоряжении ТАСС).

При этом в онлайне число покупок сократилось на 2%, а сумма - на 4%. Доля e-commerce в общем эквайринге за 2021 год заметно снизилась - она составила 48%, тогда как в 2020 году была равна 59%.

Вместе с тем средний чек одной покупки в онлайне в минувшем году оказался выше, чем в офлайне - 1,339 тыс. рублей против 1,124 тыс. рублей. Подобное можно объяснить - небольшие покупки и на более низкие чеки чаще совершают, к примеру, по дороге домой в близлежащем магазине, уточняется в исследовании. Более крупные же покупки продуктов и товаров предпочитают делать онлайн, с доставкой и примеркой, считают эксперты "Русского стандарта".

Лидером в тройке категорий онлайн-трат в зависимости от количества операций в 2021 году стали магазины одежды, обуви и аксессуаров со средним чеком в 1,237 тыс. рублей. Далее идет фуд-ретейл, в том числе оптовые продуктовые рынки и склады с чеком в 1,342 тыс. рублей, а также такси со средним чеком в 283 рублей.

Лично ходить в магазины россияне предпочитают за продуктами (средняя стоимость покупки - 588 рублей), а также за фастфудом (622 рублей) и в кафе и рестораны (1,827 тыс. рублей)

В рамках исследования в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" экспертами были изучены количество, сумма, средние чеки онлайн- и офлайн-покупок за 2020-2021 годы.