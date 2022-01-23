Кабмин расширит границы территории опережающего развития "Комсомольск" в ДФО

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство РФ расширит границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае в рамках создания горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении. Соответствующее постановление было утверждено председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства РФ в воскресенье.

"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" будут расширены за счет включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае", - говорится в сообщении. Это решение "поможет создать условия для создания горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении", производительность которого составит 90 млн тонн руды в год.

Малмыжское месторождение - месторождение меди мирового класса. По итогам проведенных геологоразведочных работ балансовые запасы Малмыжского составляют порядка 2,4 млрд тонн руды, в том числе 8,3 млн тонн меди, 347,4 тонн золота и 1 676 тонн серебра. По состоянию на конец сентября "Русская медная компания" инвестировала в проект около 62 млрд рублей.

В кабмине также отметили, что строительство предприятия планируется завершить в 2025 году. Благодаря ему в "Хабаровском крае появится более 2 тыс. новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступит не менее 77,9 млрд рублей частных инвестиций".

ТОР призвана стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей региона. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам, страховым взносам, а также ряд упрощенных административных процедур.