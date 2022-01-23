Пермский IT-разработчик "Где мои дети" попал в акселератор 500 Startups Global в Японии

ПЕРМЬ, 23 января. /ТАСС/. Пермская компания "Где мои дети" стала единственным участником акселерационной программы Accelerate Aichi by 500 Startups Global Landing Pad из России, организатором которой является правительство Японии совместно с американским акселератором. Всего было отобрано 20 участников со всего мира, сообщил ТАСС директор по международному развитию компании Игорь Любимов.

"Наша миссия - помогать родителям воспитывать счастливых и успешных людей. Мы уже видим интерес к нашему продукту в Японии, и участие в Aichi Landing Pad by 500 Global позволит нам развить присутствие в этом регионе на b2c-рынке, а так же начать развитие b2b-направления через продукт для школ и компаний", - сказал Игорь Любимов.

Он добавил, что заявки на участие в акселераторе подавали более тысячи компаний из 24 стран мира. Цель участия в программе - разработка стратегии по выходу на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, а также поиск локальных партнеров, интеграторов и местных подрядчиков.

В компании рассчитывают провести исследование рынка, чтобы расширить функционал приложения. Участие в акселераторе позволит в течение 2022 года увеличить выручку на $500 тыс.

Для участия в конкурсе был представлен сервис "Где мои дети". Это приложение для определение точной геолокации ребенка его родителями. С его помощью родители отслеживают активности ребенка и следят за его окружением, обеспечивая безопасность и бесперебойную связь с ним.

Российская компания "Где мои дети" является одним из лидеров рынка семейных трекеров в мире. Приложением пользуются более 3 млн родителей в 170 странах мира. С 2018 года "Где мои дети" вышло на 1-е место категории "Материнство и детство" Google Play и топ-5 в категории "образование" App Store. Является резидентом "Сколково", головной офис компании находится в Перми.