В Ингушетии создадут единого регионального оператора в сфере ЖКХ

МАГАС, 23 января. /ТАСС/. В Ингушетии создадут единого регионального оператора в сфере оказания услуг водоснабжения и водоотведения в рамках реализации программы экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. Это позволит всем жителям республики платить за услуги водоснабжения по единому тарифу, рассказал ТАСС председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

В январе в пресс-службе правительства России сообщали, что в ближайшие три года Ингушетии, Дагестану и Северной Осетии выделят в общей сложности 7,5 млрд рублей на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.

"Создание единого оператора <…> позволит создать единого гарантирующего поставщика этих услуг на всей территории Республики Ингушетия, объединить убыточные и дотационные коммунальные организации, повысить качество предоставляемых услуг на всей территории региона, оптимизировать расходы на управление активами и внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом, эффективнее взаимодействовать по инцидентам и авариям", - отметил Сластенин.

По его словам, появление единого оператора позволит всем жителям республики независимо от муниципалитета платить за услуги водоснабжения и водоотведения по единому тарифу. Кроме того, в рамках программы планируется создание единого информационно-расчетного центра, что позволит существенно сократить время расчетов по коммунальным платежам и повысить уровень их собираемости. "Это будет способствовать улучшению сервисов оплат, даст возможность гражданам производить платежи на один счет, а также внедрить концепцию единого платежного документа на оплату за коммунальные услуги", - добавили председатель правительства региона.

Он также уточнил, что программу экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Ингушетии утвердили в конце 2021 года, реализовать ее планируются в 2022-2024 годах. Объем федеральных средств, предусмотренных для Ингушетии на реализацию программы, по словам Сластенина, составляет 1 млрд рублей.