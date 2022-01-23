Кабмин Израиля утвердил совместный с ОАЭ фонд инвестиций в разработку технологий

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило в воскресенье создание совместного с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) фонда инвестиций в развитие передовых технологий. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

"Правительство Израиля утвердило предложение о создании совместного фонда с ОАЭ инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области высоких технологий. Фонд, финансируемый на паритетных началах, будет способствовать развитию сотрудничества компаний из Израиля и ОАЭ в этой отрасли. Инициатива по созданию фонда обсуждалась в ходе визита премьер-министра Нафтали Беннета в Абу-Даби в декабре прошлого года", - говорится в заявлении. В МИД Израиля отметили, что стороны будут выделять фонду по 15 млн шекелей (около $5 млн) ежегодно в течение 10 лет.

Министр иностранных дел Яир Лапид отметил, что "Израиль и ОАЭ разделяют энтузиазм в отношении передовых технологий, которые улучшают качество жизни, окружающую среду и экономику". "Новый совместный фонд станет двигателем этого процесса", - добавил глава МИД, чьи высказывания распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.