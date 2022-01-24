ДВФУ подготовит кадры для Находкинского завода минеральных удобрений в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) осенью 2022 года начнет подготовку кадров для Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), который входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России. Чтобы привлечь потенциальных абитуриентов, специалисты вуза провели плотную работу со школами Находки, сообщил ТАСС директор Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Алексей Огнев.

Находкинский завод минеральных удобрений входит в десятку крупнейших инвестиционных проектов России, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 49 млрд рублей уже в период действия льготного режима территории опережающего развития. В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству России вместе с властями Приморья и Амурской области оказать содействие инвесторам в строительстве заводов по производству метанола в Находке и Сковородино.

"Обучение на программе бакалавриата будет сфокусировано на химию, методы получения минеральных удобрений и контроля качества готовой продукции, которые будут реализованы на производстве. <...> Программа сформирована таким образом, что в процесс преподавания будут вовлечены ведущие специалисты-технологи НЗМУ", - рассказал Огнев.

Чтобы привлечь абитуриентов к новой программе, вуз начал работу со школьниками Находки. В 2021 году преподаватели ДВФУ проводили в средних школах города научно-популярные лекции и практические мастер-классы, нацеленные на то, чтобы заинтересовать учащихся этой сферой. Работа со школами и проведение практических занятий по физике и химии со школьниками в лабораториях вуза, а также привлечение начинающих исследователей к настоящим научным проектам - одно из приоритетных направлений работы Института наукоемких технологий и передовых материалов.

Как пояснила ТАСС исполняющий обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе института Светлана Красицкая, первый набор на программу составит 20 человек. Вместе с тем НЗМУ, по ее словам, запросил подготовку 300 специалистов и открыл вакансии для уже обучающихся в ДВФУ студентов. Некоторые технологические дисциплины студентам будут преподавать специалисты предприятия.

"Основой базовой подготовки будет химия, но для того, чтобы студенты пришли, уже зная все технологические схемы производства, мы с третьего курса ввели модуль технологических дисциплин: технология получения органических и неорганических соединений, процессы и аппараты химических технологий. На третьем и четвертом курсах запланированы блоки дисциплин, которые непосредственно приближены к производству. Большим плюсом является то, что все практики ребята будут проходить на базе НЗМУ", - рассказала Красицкая.

Сетевые образовательные программы

Вместе с тем для абитуриентов в 2022 году ДВФУ открыл ряд сетевых образовательных программ в партнерстве с ведущими вузами и научными центрами страны. Например, Институт наукоемких технологий и передовых материалов объявил о трех новых совместных программах по физике с Высшей школой экономики, Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне и МФТИ. Это позволит студентам, поступившим на учебу во Владивостоке, пройти практику, отучиться семестр или дольше в академических институтах и вузах в центральном регионе России, расширить кругозор и набраться нового опыта, который оценят высокотехнологичные российские концерны, рассказал Огнев.

Политехнический институт ДВФУ уже реализует совместную сетевую образовательную программу с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, который присоединился к консорциуму "Дальний Восток. Пространство возможностей". Программы ДВФУ, совместные с этим институтом, будут нацелены на подготовку кадров для открывающихся в регионе производств, также в рамках этого сотрудничества студенты смогут заниматься технологическим и наукоемким предпринимательством без отрыва от учебы. Выпускники смогут получать престижные позиции в новых компаниях и инжиниринговых центрах Дальнего Востока.

"Одна из целей нашего сотрудничества - открытие сетевой основной образовательной программы по направлению "Технологические машины и оборудование". Катализатором ее создания стала потребность в подготовке специалистов для строящегося в Приморье завода по производству толстолистового проката, который впоследствии включится в технологическую цепочку судостроительного комплекса "Звезда". ДВФУ как один из центров регионального развития на этот запрос реагирует соответствующим образом. За научно-методическим сопровождением мы обратились в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Коллеги имеют богатейший опыт подготовки специалистов для металлопрокатного производства и ведут одни из самых перспективных научных разработок в областях материаловедения и металлургии", - пояснил ТАСС проректор-директор Политехнического института ДВФУ Александр Вагнер.