В 2021 году более 10 тыс. жителей Якутии трудоустроили в промышленные компании

ЯКУТСК, 24 января. /ТАСС/. Региональный проект "Местные кадры в промышленность" позволил в 2021 году трудоустроить в промышленные компании свыше 10 тыс. жителей Якутии. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-служба Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.

"По предварительным итогам 2021 года, в рамках проекта трудоустроено 10 283 человека, в том числе свыше 5,6 тыс. человек возрастом до 35 лет, свыше 3,3 тыс. человек вахтовым методом и на сезонные работы, а также свыше 2,4 тыс. человек из сельской местности", - сообщили в пресс-службе.

Всего в проекте участвуют 43 компании, ведущие деятельность на территории Якутии. Среди них 28 промышленных предприятий, девять организаций строительной отрасли и дорожного хозяйства, шесть организаций отрасли энергетики и транспорта. "В 2021 году соглашения подписаны с четырьмя организациями транспортной отрасли, это ЛОРП (Ленское объединенное речное пароходство), ЖСВ (Жатайская судоверфь), Колымская судоходная компания, судоходная компания "Якутск", - добавили в госкомитете.

В рамках соглашений с компаниями за счет региональных и федеральных средств профессиональное обучение с целью трудоустройства прошли 466 жителей Якутии, за счет средств работодателей - 547. Финансовую поддержку при переезде на временную работу и переселении на постоянную работу в другую местность получили 110 жителей республики.

Проект "Местные кадры в промышленность" по трудоустройству рабочих, в том числе вахтовым методом и на сезонные работы, начался в республике в 2017 году.